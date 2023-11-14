職場戰爭釀「宮」鬥 佘詩曼李施嬅 黑白雙煞 爭做女王

無綫台慶劇《新聞女王》快將播出，昨日官方發布造型照，各人以維多利亞時代的女王造型上陣。阿佘身穿低胸透視宮廷服，眼神凌厲，網民紛紛膜拜大叫「女王駕到」；李施嬅與高海寧谷胸晒線，以高貴性感鬥吸睛。

無綫新劇《新聞女王》官方社交網昨日公布6張人物造型宣傳照，佘詩曼、何依婷、馬國明、高海寧、李施嬅及王敏奕以維多利亞時代造型亮相，新鮮感十足！阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服，小蠻腰相當搶鏡，身為視后的她眼神呈現權威感，氣勢迫人；高海寧以超低胸寶藍色宮廷服配以藍寶石首飾，身材外貌同樣養眼。至於李施嬅與何依婷齊以白金造型示人，王敏奕則以暗紅色造型登場，各有各靚，她們頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。

阿佘在社交網分享照片，並配文：「Think like a lady,Act like a queen.」網民紛紛留言稱她為「女王」，期待女王駕到。施嬅亦在社交網宣傳，寫道：「To be or not to be a Queen？」網民紛紛留言讚靚。

落重本拍海報 劇集總監製鍾澍佳透露今次鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。我同負責海報設計嘅同事商量，用咗呢個形象。」他笑指很滿意海報效果，並坦言單是拍攝這輯海報，台前幕後共花了接近3天時間，足見製作團隊的認真：「差唔多每個造型都要拍大半日。」