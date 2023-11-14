楊千嬅驚喜現身合唱 炎明熹化身笑匠 教講急口令

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）前晚壓軸現身深圳音樂節，化身笑匠教粉絲講廣東話急口令，之後又與楊千嬅合體獻唱。千嬅指雙方久未見面，感覺Gigi又長高，Gigi卻稱只是穿了高跟鞋的效果。

Gigi與楊千嬅前晚出席在深圳舉行的音樂節，為配合大會環保主題，她們表演之餘，亦向現場觀眾分享減塑方法及實踐環保的心得，望年輕一代可以從小建立減塑習慣，讓保護地球的意念一直傳承。

在內地人氣急升的Gigi以壓軸嘉賓身份登場，一口氣演繹《大開眼界》、《Only for me》、《好想約你》及《Little Magic》等多首歌曲，期間Gigi化身笑匠搞氣氛，笑指歌迷平日聽她的廣東歌，故即席教他們幾句廣東話傍身，沒料一開口就說：「黐線蜘蛛黐住條蜘蛛絲！」說罷亦忍不住爆笑，台下笑聲不斷。

Gigi增高有妙計 及後Gigi獻唱《勇》時，千嬅在中段驚喜現身合唱，此乃她們繼去年《聲生不息》後再次合體獻唱該曲，全場逾兩萬觀眾為之瘋狂，不斷尖叫。她們唱畢擁抱，千嬅表示：「真係好耐冇見，自從上次《聲生不息》之後到依家，我發現你又長高！」Gigi聞言說：「其實係我對鞋高，我記得我哋之後仲見過一次面，就係你舊年年底演唱會，之後就到依家先再見。」千嬅再次感謝對方當日去捧場，又承諾Gigi明年舉行演唱會時必定現身打氣。

Gigi完成演出後受訪，對於與千嬅久別重逢，她直言掛念對方：「有趁機傾咗幾句，佢叫我努力同畀心機。（年底考試準備成點？）下月底就考試，嚟緊需要閉關，大約今個月底就開始集中溫書。（最緊張係邊科？）當然係英文，一直以嚟最擔心都係呢科。」