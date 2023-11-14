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梁朝偉人在福建 克服社恐
出爐「三金影帝」梁朝偉有「社恐」個性，會盡量避免與人溝通，即使到戲院睇早場，都會連買附近6個位置，以免被打擾，不過他日前現身內地福建，在停車場時被大批粉絲包圍影相，他似乎成功克服社恐，向在場粉絲揮手打招呼，相當親民！打扮低調的他着上牛仔褲配波鞋，孭着背囊，望落完全不似61歲，網民讚他逆齡生長！
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