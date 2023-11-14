Miki Kary破冰捧場 鄧麗欣感動爆喊

藝人鄧麗欣（Stephy）開騷，造就兩位傳不和多時的好友楊愛瑾及吳雨霏同場，更大方合照全無芥蒂，連Stephy都直呼感動，揚言要再約食飯敍舊。

Stephy相隔16年再次舉行演唱會，吸引組合Cookies舊拍檔楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine），以及圈中好友唐詩詠、吳若希、戴祖儀、MIRROR成員Edan、Anson Lo及Jeremy捧場。今次是Miki與Kary傳不和後首次同框，她們大方並排坐睇騷，且不時應要求合照，毫無芥蒂。

Stephy連唱逾30首代表作，當中包括《電燈膽》、《不要離我太遠》等，勾起樂迷集體回憶。當唱出《姊妹淘》時，Stephy望向身後投射出其成長舊照的屏幕，禁不住哽咽兼數度落淚。唱到《Waiting List》時，她與多名舞蹈員在台上玩「潑漆」，油漆濺在她身上，歌衫隨即報銷，她卻毫不介意：「OK, never mind！」

預告明年忙拍戲 演唱會中段，Stephy突然感性表示：「人與人好特別，係互相影響成就關係，中間有唔同情緒、痛苦同快樂，有時唔知點處理，不過過去發生嘅嘢，會構成我哋成長嘅重要養分。」她感激粉絲成就她在舞台上做任性的事情，指這些年成長及經歷了很多，很愛當下的自己。講到有朋友遠道而來支持，她再度哽咽：「綵排時喊到七彩，想喊晒出嚟先，開騷我就有意志力唔喊，好彩只係喊咗一首歌，揀埋啲咁嘅相，搞着自己！」

完騷後，Stephy受訪時談到Miki與Kary同場：「頭先望落台見到佢哋一齊都好感動！（約成員食飯？）要！」她又指開騷最擔心要「忍喊」：「無論喺屋企練歌定綵排，我都有喊，最誇張係綵排唱第一首歌已經忍唔住。」對於今次只開一場，她直指唔夠喉：「不過係我任性嘅舉動嚟。（下次去紅館唱？）紅館係每位歌手嘅夢想，相信一切自有安排，下年頭半年我已經有好多電影工作，希望時間調配得好啲。」