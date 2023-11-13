乜都要靠韓孝珠 趙寅成男神設定崩壞 好感度歸零

韓星趙寅成早前在新劇飾演擁有超能力的特工，因型爆角色令粉絲倍增，但自從他演出的綜藝節目播出後，即狂吸負評，被網民狠批一無是處，顛覆男神形象，對其好感度歸零。

相隔7年再拍劇的趙寅成，於早前熱播的韓劇《Moving超異能族》中飾演擁有飛行超能力的特工，與女主角韓孝珠上演浪漫愛情故事，雖然劇中戲份不多，卻因角色的帥氣造型加上暖男形象而贏盡好評，劇迷大讚現年42歲的他是真男神，又推舉2人為本年度韓劇界「最高顏值CP」。

趙寅成與韓孝珠及車太鉉等挾着該劇熱潮合作綜藝節目《偶然成為社長3》，並於上月底播出，內容圍繞他們拉隊到美國西部小鎮，合力經營韓式超市的趣事。不過，節目播出3集後，有網民指趙寅成與劇中的暖男形象差天共地，正當大家忙着在超市工作，他卻只懂使喚他人，自己卻幫不上忙，加上他不諳英語，經常要依賴韓孝珠充當翻譯員，對其表現反感。有觀眾指趙寅成與尹敬浩在超市即場炮製韓式飯捲時未有戴口罩，甚至在試食後又戴着同一手套繼續製作飯捲，極不衞生。不少網民坦言看節目後，對趙寅成好感度大減，而節目組前日在官網發文，對於因衞生問題惹起爭議道歉。

CP排名輸俊昊Yoon A 另外，由韓國200名演藝界專業人士票選今年「韓劇最佳CP」排名曝光，趙寅成與韓孝珠以43票屈居亞軍，不敵以87票稱冠的韓劇《歡迎來到王之國》男女主角俊昊與Yoon A，至於《Moving》另一對小情侶李正河與高允貞則以17票進佔第3位。