暢所欲玄：善用節氣布陣

古籍記載：「立，建始也，冬，終也，萬物收藏也。」每年陽曆十一月七日當太陽轉到黃經二百二十五度時，便進入立冬，是冬天的開始。在古代，立冬與立春、立夏、立秋合稱「四立」，是一年之中最重要的節氣。

每個人生於不同節氣，自然反映其五行喜忌。在立冬這節氣出生的人，大多數五行比較缺火。五行陰陽論述較貼近我們所需，好像中醫也跟從寒熱來辨證，而生肖不可代表每個人的五行喜忌。

不論在大運中或不在運中，只要知道自己五行多少，找出自己所謂用神，便可以利用時空來為自己布陣，當然在運中自然得心應手，但不在運中，也可利用甚麼月、甚麼時來為自己攻守。

舉例，生於立冬至立春前的人多數缺火，適宜利用每日早上至下午三時前進攻，增加火旺時空，衣着多用暖色，少用白色、藍色、黑色（可用在內衣上），少吃寒冷之物，反過來，生於立夏人士做任何事會暢順。

當大家懂得利用春、夏、秋、冬的節氣，多少會令自己得到好處，但要詳細了解自己一生的一切，最好整體用八字來計算，八字批命是精準計算出來，不能隨口亂講。作為一個負責任的師傅如批錯計錯，便會誤導別人，到時因果自負。

堪輿學者元海