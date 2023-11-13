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陳健安跑樓梯初體驗
歌手陳健安前日以匡智關懷大使身份，參加跑樓梯大賽，問到有否跑樓梯的經驗？安仔說：「今次係第一次跑樓梯，之前都係健身室玩樓梯機，但教練講其實兩者分別好大，因為樓梯機似原地運動，而跑樓梯會有轉彎又或者會有其他人喺前邊，影響呼吸節奏。」安仔最終僅用了約5分鐘便跑完29層樓梯，以新手來說相當不錯。
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