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蕭正楠浪奔浪流也浪漫
蕭正楠與黃翠如向來恩愛，最近翠如化身跟得太太陪老公到上海工作，又趁機吃喝玩樂。拍了整個月戲的蕭正楠近日終於有假放，於是出動孖着翠如一齊遊玩，他將短片放上社交網，片中一開始說「一個人的浪漫」，但翠如隨即入鏡，非常搞笑，兩人一齊食撈麵及甜品，又夜遊黃浦江，閃到爆。
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