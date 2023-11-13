娛樂

楊丞琳瘦無止境 捱餓有成
台灣女星楊丞琳日前公開現階段的體重只得44.7KG，坦言已有3年沒見過這數字在體重機上出現，覺得一切努力也是值得的，她表示：「每天都好餓，只吃一餐，內心好空虛。朋友說，你夠瘦了為何要減？我說，就是突然想追求更瘦，演唱會能夠又瘦又緊時不是很棒嗎？哈哈。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc