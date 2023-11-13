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楊丞琳瘦無止境 捱餓有成
台灣女星楊丞琳日前公開現階段的體重只得44.7KG，坦言已有3年沒見過這數字在體重機上出現，覺得一切努力也是值得的，她表示：「每天都好餓，只吃一餐，內心好空虛。朋友說，你夠瘦了為何要減？我說，就是突然想追求更瘦，演唱會能夠又瘦又緊時不是很棒嗎？哈哈。」
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