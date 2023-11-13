藝人鍾采羲與兩名友人投資過百萬，於銅鑼灣開設健身及瑜伽中心開張，好友林寶玉現身支持。談到今次當老闆，鍾采羲直言興趣行先：「因為中過新冠後想鍛煉好啲身體，依家已經考得健身牌。」林寶玉則拋出金句：「女人瘦身好似對金錢嘅追求一樣，永無止境嘅，我梗係想自己零贅肉啦！」