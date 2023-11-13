黃子韜演唱會突然取消一場

內地藝人黃子韜原定11月在廣州舉行兩場個唱，昨日主辦方以黃子韜身體不適為由取消其中一場，然而宣布前有網友發現其個唱仍有大量門票未賣完，甚至要打折出售，如今卻突然由兩場變一場，令人聯想到是否因銷售差所致。