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黃子韜演唱會突然取消一場
內地藝人黃子韜原定11月在廣州舉行兩場個唱，昨日主辦方以黃子韜身體不適為由取消其中一場，然而宣布前有網友發現其個唱仍有大量門票未賣完，甚至要打折出售，如今卻突然由兩場變一場，令人聯想到是否因銷售差所致。
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