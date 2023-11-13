娛樂

黃子韜演唱會突然取消一場

內地藝人黃子韜原定11月在廣州舉行兩場個唱，昨日主辦方以黃子韜身體不適為由取消其中一場，然而宣布前有網友發現其個唱仍有大量門票未賣完，甚至要打折出售，如今卻突然由兩場變一場，令人聯想到是否因銷售差所致。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc