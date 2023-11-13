《香港人》拉隊食住上 陳展鵬吳若希「夫妻檔」開騷吸金

藝人吳若希主演劇集雖然已播完，但回響依然，她前晚出席活動時更自爆將與拍檔們開騷搵真銀。同場的吳業坤為否認即將當爸，竟揭露太太私隱，指對方剛月訊來潮，搞到聞者嘩然。

汪明荃、陳展鵬、吳若希、吳業坤及古佩玲等前晚參與慈善節目《善心滿載仁愛堂》演出，「夫妻檔」演出劇集《香港人在北京》的陳展鵬與吳若希齊齊受訪，後者自爆該劇拍檔將有機會同台開騷：「聽講公司有興趣搞騷。（喺邊？）咁就未知，不過好似內地同馬來西亞都有興趣。」展鵬即打趣：「唔係喺一廠搞呀？（咁你想去邊？）梗係巡迴啦。（洪永城話你哋唔同佢一齊唱。）放心，如果開騷一定有份，搞吓氣氛都要啦。」

吳若希承認拍劇對藝人事業各方面發展都有幫助，希望日後多點搵外快機會：「好似我喺結局時翻唱吳業坤嘅《陽光點的歌》，搞到呢隻歌喺網上平台點擊飆升上頭3位，不過佢就連飯或咖啡都冇請過我囉！」談到有機會憑《香》劇再次入圍角逐視帝，展鵬打趣有機會就會拉票。對於有指頒獎禮將於明年1月14日舉行，適逢當日是其47歲生日，展鵬笑答：「無論點都好係我生日，可喜可賀，哈哈！（攞埋視帝獎項更加開心？）呢啲交畀觀眾，我哋已經盡咗力嘞，最緊要大家睇得開心啫。」

吳業坤否認老婆懷孕 吳業坤太太濱口愛子日前於社交平台上載貼文，事後被指肚凸凸孕味濃，吳業坤前晚代為否認說：「佢啱啱先月事完，佢只係可能當時着住鬆身衫，加上燈光問題先引起誤會啫，但好多謝大家關心，真係好多人祝福我。」談到生B大計，他直言待自己35歲後才考慮：「想生蛇B，我屬馬會夾啲。」至於身形清減不少，他則透露：「為咗拍新歌MV嘛，先後減咗20磅，不過都回復唔到當年紅館開騷嘅8舊腹肌嘞，依家4舊啦。」