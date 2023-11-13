作為「85花」之一的內地女星楊冪，擁有超高人氣，劇集、綜藝及廣告代言接不停。日前她穿上黑色碎鑽長裙現身直播活動，將一頭烏黑秀髮盤起，舉手投足散發濃濃女人味。雖然包到實，但都遮不住其豐滿好身材，盡騷誘人S曲線。造型一出，網民紛紛留言盛讚女神氣質出眾，猶如將璀璨星河着上身，相當吸睛。