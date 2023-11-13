娛樂

楊冪S曲線冚唔住

作為「85花」之一的內地女星楊冪，擁有超高人氣，劇集、綜藝及廣告代言接不停。日前她穿上黑色碎鑽長裙現身直播活動，將一頭烏黑秀髮盤起，舉手投足散發濃濃女人味。雖然包到實，但都遮不住其豐滿好身材，盡騷誘人S曲線。造型一出，網民紛紛留言盛讚女神氣質出眾，猶如將璀璨星河着上身，相當吸睛。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc