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楊冪S曲線冚唔住
作為「85花」之一的內地女星楊冪，擁有超高人氣，劇集、綜藝及廣告代言接不停。日前她穿上黑色碎鑽長裙現身直播活動，將一頭烏黑秀髮盤起，舉手投足散發濃濃女人味。雖然包到實，但都遮不住其豐滿好身材，盡騷誘人S曲線。造型一出，網民紛紛留言盛讚女神氣質出眾，猶如將璀璨星河着上身，相當吸睛。
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