力壓Jungkook Tyson Yoshi新歌稱冠

歌手Tyson Yoshi日前推出單曲《你不會一輩子的愛上我》,推出僅10天已進佔多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置,在網上視頻平台更力壓韓國男團BTS成員Jungkook榮登「Trending for Music」熱門第一位,得悉喜訊時,Tyson興奮得在社交網限時動態中以爆喊emoji說:「Omg! We did it!」他表示:「很開心大家鍾意呢首歌,冇諗過可以成為第一位,睇到呢個畫面開心到尖叫,絕對係成就解鎖!」