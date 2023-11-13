力壓Jungkook Tyson Yoshi新歌稱冠
歌手Tyson Yoshi日前推出單曲《你不會一輩子的愛上我》，推出僅10天已進佔多個本地音樂串流平台的新歌推介榜三甲位置，在網上視頻平台更力壓韓國男團BTS成員Jungkook榮登「Trending for Music」熱門第一位，得悉喜訊時，Tyson興奮得在社交網限時動態中以爆喊emoji說：「Omg! We did it!」他表示：「很開心大家鍾意呢首歌，冇諗過可以成為第一位，睇到呢個畫面開心到尖叫，絕對係成就解鎖！」
他透露會準備抽獎活動，更叫網友提議獎品，有粉絲留言要他的「有味背心」做禮物，最搞笑是Tyson女友Christy留言說：「利申：冇分手！」Tyson稱因為不少歌迷指黑白MV太沉重，所以拍攝了一條閃亮版的別注MV回饋粉絲，他以閃爆黑色背心大騷「麒麟臂」。
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