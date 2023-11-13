受容顏焦慮困擾？ 周海媚情緒失控 臨場被飛

經典女神周海媚近年將事業重心轉往內地，她上月獲邀參加內地綜藝節目，在開騷前一日，被工作人員爆情緒失控大發脾氣，總綵排更因未瞓醒突然「No Show」，氣得大會立即將她飛出節目！

周海媚上月21日獲邀出席內地綜藝節目《2023大灣區音樂匯》，是次大型音樂匯演陣容強勁，出席藝人還包括有陳妍希、張衞健、景甜、吳宣儀、炎明熹等，星光熠熠。惟周海媚於官宣後，最後卻未見現身出席活動，有自稱工作人員發文，爆料指她於綵排時情緒失控，最後總綵排更失場，即被飛出節目。

該工作人員指開騷前一日，周海媚因工作人員扶落台時掂到她手臂位置，情緒失控大發脾氣，開騷當日更一度缺席總綵排，各藝人着上禮服準備綵排，惟周海媚遲遲未見人，當時有傳她不願起床，又質問工作人員為甚麼要嘈醒她，最後遲了兩小時才現身，無法完成綵排，在場相關藝人呆等，結果激怒主辦單位，大會一怒之下，臨時抽起周海媚所有宣傳海報，並即日通知她不用出席音樂匯。

道歉補鑊都冇用 據知，該音樂匯為重頭節目之一，大受歡迎，相關話題閱讀量30多億。有傳周海媚當時知衰，立即透過經理人向大會道歉，又解釋失場總綵排原因，但最終仍不獲准出席。同時又有傳她疑有容顏焦慮而情緒受困擾，加上她感情生活長年不如理想，單身多年，近年情況明顯轉差，脾氣暴躁及失眠，工作提不起勁和不想見人，對外界十分敏感，令一向與她合作的工作人員無所適從。