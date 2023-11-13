水着放送太吸引？ 周嘉洛玩分身 專屬Account𥄫游嘉欣

天氣轉涼，夏天的尾巴也是時候說再見，藝人游嘉欣趕尾班車，上載水着照派福利，除引來大批Fans派心狂讚，連拍檔周嘉洛也有所行動，自爆特登開Account「𥄫實」她！

藝人陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、鄺潔楹與江美儀等昨日現身屯門，為今個星期踏入結局周的無綫劇集《羅密歐與祝英台》宣傳，吸引大批市民圍觀。游嘉欣日前上載一張水着照，問是否為劇集派福利？她說：「之前去旅行影，因為天氣轉涼，唔Po就冇機會。」頭戴冷帽的她，又笑言要等氣溫回升才穿得清涼些。

在旁的周嘉洛搞笑自爆有幾個社交網帳號：「其中一個專門睇游嘉欣嘅，另外有個要嚟睇時尚嘢，有個就睇操肌。」他與嘉欣將於台慶以螢幕情侶身份亮相，問今次並非陳瀅是否有新鮮感？周嘉洛說：「我都畀自己新鮮到。（邊個好啲？）梗係游嘉欣，因為佢喺度！」

陳茵媺唔睇老公咀戲 同場的陳茵媺對劇集進入結局周感不捨，透露結局當晚會相約劇中演員一同晚飯觀看，老公陳豪也會出席。提到老公在劇中經常被女仔錫，她笑言不會看，問是否也不介意拍咀戲？她說：「入咗角色OK嘅，但陳茵媺身份就會尷尬。」她覺得演員應有專業態度，故不會對劇中艷福無邊的老公呷醋。至於被網民大讚將奸角演得入型入格的江美儀，笑言可能只得她與鄭子誠是奸角，故比較突出。