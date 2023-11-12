中文台節目表 翡翠台
9:00 新幹線戰士Z
9:30 爆丸3.1
10:00 掌上萌寶小海豹
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 胡說八道真情假期
11:55 宣傳易
12:00 阿爺廚房
1:00 午間新聞
1:15 Sunday好戲王（PG）
2:20 大灣區活好D
3:20 2人3轆
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 奇妙的動物之動物的大本領
5:30 櫻桃小丸子
6:00 路筆拾遺
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 邵逸夫獎2023
7:30 警聲百二秒
7:35 東張西望
8:00 獎門人台慶感謝祭
9:00 中年好聲音2
10:30 J Music
11:05 娛樂頭條
11:15 晚間新聞
11:30 天氣報告
11:35 爭分奪秒（PG）
12:30 宣傳易
12:35 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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