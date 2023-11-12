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Demi Rose中門大開 秋「峰」起
自稱「世上最性感DJ」的28歲英國女模Demi Rose，早前在社交網站分享身穿中門大開連身裙、在樹林中留影的照片，她拿着手機，對着放在樹幹旁的全身鏡自拍，展示誇張曲線，並留言表示：「秋天。」
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