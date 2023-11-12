耍大牌不失人氣 Irene擸97萬票 登「K-Pop女王」寶座

韓團Red Velvet隊長Irene曾因被爆耍大牌而有損女神形象，但依然有大批粉絲支持，最近她狂擸逾97萬票，以大比數拋離隊友Joy，登上「K-Pop女王」寶座，再次印證美貌與實力兼備！

由海外韓流網站主辦的「The Queen Of K-Pop 2023」票選活動，吸引全球K-Pop粉絲爭相投票。曾因耍大牌風波令形象受挫的Red Velvet隊長Irene，依然深受全球粉絲愛戴，以97萬多票力壓一眾K-Pop女歌手登頂，成為網民心目中的「K-Pop女王」。不少粉絲欣賞Irene顏值、唱功與舞藝同樣出色，其個人社交網有逾千萬粉絲追隨，經常發揮強勁帶貨能力，帶挈她成為國際時尚品牌喜愛的代言人。人靚聲甜的隊友Joy同樣人氣爆燈，以27.7萬票屈居亞軍，另外3名成員Yeri、 Seulgi及Wendy依次排第6至8位。

Red Velvet回歸在即 女團ITZY成員留真以12.2萬票進佔第3位；TWICE台灣成員周子瑜以8.6萬票排第4位。BLACK PINK泰籍成員Lisa以3萬多票躋身第5位，隊友Jennie、Rose及Jisoo分別排名第12、13及23位。至於少女時代成員Yoon A位列第14位；IU、秀智、泫雅及泰妍則依次排第16至19位。此外，出道9年的Red Velvet明天會強勢回歸，近日公開多款宣傳照谷碟。

同期進行的「The King Of K-Pop 2023」（K-Pop天王）票選活動同樣競爭激烈，最終由天團防彈少年團（BTS）成員Jimin以90多萬票，力壓屈居亞、季軍的隊長RM與V登上王座，隊友Jungkook排第6位。男團東方神起成員U-Know與姜丹尼爾則分別進佔第4及5位。