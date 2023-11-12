暢所欲玄：薄情寡義的男人面相

俗語云：「命由己造，相由心生」。一個男人靠不靠譜，薄不薄情，值不值得託付，其實從面相可以看出端倪。以下看看這些薄情男人的面相特徵。

1.眉毛亂：在面相學中，眉相最忌雜亂。一般眉毛雜亂如荒草，眉毛稀疏、輪廓不清晰、散亂，這種男人經常情緒不穩，頭腦簡單，注意力無法集中，做事也很莽撞，事情稍不順心，喜歡用武力和爭吵來解決事情。

2.嘴皮薄：薄嘴唇的人，感情和欲望內斂，寡恩薄情，不輕易表現自己的感情，外表上往往給人無情無義的感覺。

一般薄嘴唇的男人對感情之事少有留戀，貪玩心非常重，行事多以功利為目的。

3.眼不正：面相學中，眼不正則薄情，如三角眼、三白眼、四白眼都是眼不正，有這種面相的男人，沒有公正之義，對人對錢財都失之公允，損人利己。只要不小心得罪了他們，一定會伺機進行報復，最好不要得罪！

4.耳圓小：耳朵圓小的男人個性謹慎，較缺乏自信心，敏感多慮，通常比較看淡感情，對到手的感情不會珍惜。日常生活容易受他人指使或擺布，稍欠自我主張。

玄學名師黃楚淇