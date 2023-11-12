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Hilary搵食 撞樣張栢芝
Hilary分享出海時的休閒照。
息影女星上山詩鈉的女兒Hilary獲封「最索星二代」，日前她分享一輯身穿粉紅Top襯短褲的性感相，盡騷健美小麥色肌膚及苗條好身材。而戴上墨鏡的她粗眉鼻高，面對美食時的模樣，被網友指與43歲女星張栢芝撞樣。
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