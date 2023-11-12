娛樂

郭書瑤 網購慳錢有秘訣

「童顏巨乳」台灣女星郭書瑤自轉型實力派演員後，為令外界別只關注其身材，出席公開活動時明顯已減少行性感。日前她為新劇宣傳，講到劇中飾演一名慳妹，她分享了自己的「理財秘訣」，表示網購時會先將想買的商品放入「購物車」數天，便可以有效抑壓購物欲，減少使冤枉錢。
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