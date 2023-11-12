《愛．回家》「英進」招浩明娶老婆 林夏薇趕返港做人情

在無綫劇《愛．回家之開心速遞》飾演「英進」的藝人招浩明，昨日迎娶拍拖多年的圈外女友鄭紫筠，邀來好兄弟周嘉洛及吳偉豪等擔任「戥穿石」，一眾圈中好友到賀，包括林夏薇、鄭丹瑞、湯盈盈及黃建東等，一對新人飼養的明星狗Romeo則負責獻上婚戒，場面溫馨又熱鬧。

林夏薇與招浩明因合作劇集《寵愛Pet Pet》成為好友，故專程由馬來西亞趕返港出席婚禮，今日將與老公啟程往美國出席《亞洲世界電影節》活動。問到送了甚麼賀禮？她笑言禮金最實際，又指毋須向一對新人傳授夫妻之道，覺得他們本身已很恩愛。

周嘉洛吳偉豪做兄弟團 婚禮期間，招浩明與太太多次感動到哽咽，談到相識經過，新娘透露年前到訪尼泊爾當義工，而曾做機艙服務員的招浩明亦曾多次到訪當地，兩人在朋友聚會中相遇，倍覺投緣，今次拍婚紗照亦特意重遊舊地。招浩明自言喜歡大家庭，打趣可以生夠5個組籃球隊。新郎哥昨晨在兄弟團周嘉洛及吳偉豪等陪同下接新娘，一對新人已變喊包。