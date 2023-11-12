劉青雲郭藹明 貼地撐枱腳

影帝劉青雲與愛妻郭藹明結婚多年依然恩愛如初，近日就有網民湊巧碰見他們在餐廳撐枱腳。劉青雲穿長袖上衣、頭戴鴨舌帽，太太則穿灰色上衣，戴黑框眼鏡及鴨舌帽，一頭短髮的她保養得宜，完全看不出真實年齡。兩夫妻久違同框，不少網民都大讚他們貼地：「郭藹明好樸素」、「好耐冇見他兩夫妻合體了」等。