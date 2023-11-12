鄭俊弘期待追多個 何雁詩囝囝發展遲緩 調整心態慢慢嚟

歌手何雁詩去年榮升人母，照顧現時17個月大的兒子Asher成為人生一大課題。她自揭兒子有發展遲緩的問題，未學會爬行及走路，只會講BB話。她發現問題時大為惆悵，現時調整心態抱樂觀態度，努力為兒子打氣。

何雁詩（Stephanie）兒子年紀尚小，雖然未能斷定為SEN（特殊教育需要）小孩，但她已開始留意SEN小孩發展的資訊。對於兒子較同齡小孩發展慢，她和老公鄭俊弘（Fred）感受很深：「一路調整對佢嘅期望，好彩佢係開心果，可能似爸爸鍾意Chill呢！但係都擔心，內心掙扎點樣做一個好媽媽。」她指現時安排兒子定期接受物理治療，希望他有朝一日追上進度。Stephanie透露新歌《Tiger in you》原本是寫給當時尚未出世的Asher，但考慮到歌路較狹窄，後來改為送給老公，笑言無論在愛情和友情上，都一直是「應援擔當」，又指試過為老公爭取機會，直接跟星夢老闆力Sell老公：「我冇包袱，鍾意聽當然好，如果反感係Nothing to lose。」