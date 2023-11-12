吳幸美台慶兩邊走 王嘉慧勤練舞功 密謀組女團

吳幸美前晚綵排時，透露由10月底已開始練習舞步：「我哋每次都練好長時間，到時個舞台會好靚，所以希望我哋都跳得好啲。」她指今次是難得的機會，可以與10位女主持同台演出：「平時我哋出去採訪外景都係自己一個，今次好難得咁多人一齊。」她稱讚王嘉慧是運動健將，可從她身上學會保持身材，在旁的嘉慧笑說：「如果今次出嚟效果好，我哋可以組成一個女團。」