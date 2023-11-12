吳幸美台慶兩邊走 王嘉慧勤練舞功 密謀組女團
藝人吳幸美、王嘉慧及陳懿德等，前晚為無綫《萬千星輝賀台慶》跳舞項目綵排。吳幸美透露台慶當晚要兼任司儀，晚裝帶點性感，嘉慧則主力表演跳舞，笑言日後可組女團。
吳幸美前晚綵排時，透露由10月底已開始練習舞步：「我哋每次都練好長時間，到時個舞台會好靚，所以希望我哋都跳得好啲。」她指今次是難得的機會，可以與10位女主持同台演出：「平時我哋出去採訪外景都係自己一個，今次好難得咁多人一齊。」她稱讚王嘉慧是運動健將，可從她身上學會保持身材，在旁的嘉慧笑說：「如果今次出嚟效果好，我哋可以組成一個女團。」
揀戰衣一定要靚
談到台慶當晚的服裝，吳幸美表示不但要表演跳舞，還要擔任司儀：「我表演完跳舞，就要即刻返後台換裝出嚟做司儀。（服裝性唔性感？）跳舞嘅衫係公司為我哋度身訂製嘅，而晚禮服就有少少性感啦，不過對大家嚟講可能唔係好性感。」王嘉慧則指仍未挑選服裝：「未諗好，因為件件都想着，台慶當晚當然一定要靚啦，但性唔性感就見仁見智。（有冇其他節目？）仲有另外一個肚皮舞表演，所以當晚主要係表演跳舞畀大家睇。」
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