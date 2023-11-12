忐忑登台 微笑自救 梁朝偉歷低潮 狂食NG陷崩潰

影帝梁朝偉前日現身內地活動，與主持傾談時「社恐」又發作，小動作多多，以「微笑法」自救。貴為「三金影帝」的他又剖白拍攝時亦曾遇上考驗，不禁自我質疑兼落淚。

出爐金雞影帝梁朝偉前日以一身型格打扮亮相，在深圳出席大型活動，台上與主持交流時，素有社交恐懼的偉仔，在台上有不少「露餡」小動作，他用箱頭筆簽名後，不時大力按實筆蓋，又抿嘴思考，表現緊張。不過，他早前曾在社交平台透露有多個化解「社恐」的招數，今次在活動上，他就以「微笑法」化解尷尬。日前網上流傳其代言酬金，有指兩年代言費達5,000萬元人民幣（約5,360萬港元），而其影帝魅力不容忽視，前日出席活動後，其代言產品在網上銷售即造成網絡擠塞，可說是「貴得有道理」！

受訪目瞪口呆 另外，梁朝偉日前接受內地官方電影頻道訪問，期間被多條問題問到口啞啞，包括：「哪你會有emo（情緒低落）的時刻嗎？」偉仔一臉茫然，需要主持解釋，由於表情趣怪，不少網民紛紛代入其內心世界，高呼：「我要返屋企！」相當爆笑。

訪問中，貴為「三金影帝」的他被問到最失落的時刻，他坦言當年拍攝電影《花樣年華》時，張曼玉只需3 Take就過了導演王家衛的關，他卻試過NG足足28次，令他回家忍不住喊，自我質疑。