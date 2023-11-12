女王駕到拋金句 佘詩曼霸氣掀惡鬥 馬國明出陰招
視后佘詩曼相隔6年重返無綫拍劇，一眾劇迷引頸以待。劇中她與視帝馬國明展開派系鬥爭，在預告片中已見她氣場十足，講台詞時盡顯霸氣！
近年着重在內地發展的佘詩曼（阿佘）早前重返無綫娘家，擔大旗接拍台慶劇《新聞女王》，並夥拍舊拍檔馬國明上演新聞台職場惡鬥，藝人李施嬅、高海寧（高Ling）、王敏奕、何依婷、譚俊彥、何廣沛等亦有份參演，何廣沛已率先預告與阿佘有激情戲。與一眾演員相處3個月，阿佘早已與他們打成一片，在煞科宴上更豪派「金牛」抽獎。
今次是阿佘相隔6年再在無綫擔正拍劇，自然惹來高度關注，熱潮更由香港延伸至內地。她憑熱播劇《延禧攻略》獲封「宮鬥專業戶」，如今「舞台」只是由古代變成現代，並由宮廷跳到新聞台，令觀眾大為期待。
美女愛將夠養眼
無綫近日發布兩條首輪角色宣傳預告片，主角分別是飾演「首席男、女主播」的馬國明及阿佘，阿佘在片中霸氣及傲氣兼備，每句台詞都自信十足：「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位！」而馬國明的個人宣傳片着重描述其政治手腕多於主播能力，當中一句：「玩程序、玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作？你輸緊呀！」配以他饒有深意的笑容及陰險眼神，完全感受到新聞台每日都是腥風血雨。這場派系鬥爭還涉及他們的頭號愛將何依婷及高Ling，預告片除了有「性感擔當」高Ling的精選場面，還有何依婷的精彩變面片段，養眼程度不比阿佘遜色。
人人做記者
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