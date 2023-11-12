不甘被屈享特權 Anson Lo自爆「踩屎」

Anson Lo分享素顏鬚根自拍照。

姜濤前晚火氣十足在網上怒轟派負評的網民，同是「人氣王」的隊友Anson Lo昨日在社交網與粉絲及網民的互動則和氣得多，他更放下「偶包」甫素顏相，獲讚貼地。日前他接受電台訪問時更自爆瘀事，透露在澳洲拍攝團綜時曾誤踏「地雷」，而且不止一次：「嗰次我踩中咗，同導演猜包剪揼，輸咗要踩多腳落巨型牛屎度，結果我輸咗，對鞋要報銷。」

他又分享讀書時「有個好朋友」曾在上堂期間因趕不及去廁所而失禁出醜：「佢去到廁所時整污糟咗底褲，但個朋友好蠢，將條底褲攝喺褲頭，諗住放喺書包帶返屋企，點知返到班房條底褲跌咗出嚟，全班都睇到。」但言談間他漏口風指「好朋友」就是自己，相當爆笑。

另外，有傳Anson Lo與Edan的新經理人亦遭粉絲投訴照顧不周，更疑曾險令Anson Lo失場！至於有指Anson Lo「包起花姐」及享特權之傳聞，有知情人指實屬流料：「Anson Lo請唔起花姐，同埋佢都唔係有得話事嗰個，所以覺得被屈。」