中文台節目表 翡翠台
9:00 童你一起長大了
9:55 京都畫報
10:25 古城百景
11:00 退休地圖
11:50 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 警聲百二秒
1:20 諸朋好友
2:20 煮戰
3:20 恐怖真相
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 Kiki & Nuna知識寶庫
5:30 櫻桃小丸子
6:00 家鄉至味
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 善心滿載仁愛堂（直播）
10:30 去到邊食到邊
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 爭分奪秒（PG）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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