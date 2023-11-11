重奪「最有條件王老五」 奇雲借度劇本過橋 力追影后慧絲

奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）今年回復單身，近日有雜誌爆她已覓得新歡，正是最近同樣經歷失婚的荷里活巨星奇雲高士拿（Kevin Costner）！

68歲的奇雲較慧絲年長21歲，據知奇雲目前正力追女方，爆料者透露：「自從慧絲獲得奧斯卡最佳女主角後，奇雲就一直關注她，但結識後，他並未想到慧絲原來這麼有吸引力！」爆料者又指奇雲為求親近她而假公濟私：「他每天都會以『討論完美的劇本』為由，與慧絲講電話或是發短訊，大家已習以為常。」另有指他們已在加州秘密會面一次，預計慧絲在不久後，將前往男方位於科羅拉多州阿斯彭的牧場度假。

同樣結過兩次婚 慧絲與奇雲傳出緋聞後，立即引來網民高度關注，大部分人認為他們襯到絕，其中有人表示：「慧絲溫達絲般同奇雲高士拿拍緊拖？咩話？？？好嘢喎！！！」雙方外形合襯，而且同樣經歷過兩段婚姻。當中奇雲和第2任妻子Christine Baumgartner今年離婚，離婚後雙方就贍養費金額問題反面，最終法庭於9月宣判奇雲每月要向前妻支付6萬3,209美元（約49萬港元）贍養費，此數目正是由他提出，比前妻要求的13萬美元（約101萬港元）少一倍有多。至於慧絲今年初亦宣布與Jim Toth離婚。

另一方面，美國有雜誌新一期以「荷里活最有條件的王老五」為標題，除了有「模特兒殺手」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、英國天王Harry Styles等入圍外，今年回復單身的奇雲高士拿與曉積文（Hugh Jackman）等亦「重回市場」入圍！