娛樂

何超欣同阿嫂鬥索
賭王四房女兒何超欣，與超模阿嫂奚夢瑤感情要好，更獲讚是「最索姑仔」。日前，她以氣質打扮現身，與阿嫂結伴出動，出席有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩擔任設計師的珠寶活動，3位美女顏值超高，令人眼前一亮。
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