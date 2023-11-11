備案怕尷尬 蔣祖曼咀陳豪 陳茵媺冇眼睇

藝人蔣祖曼（Joman）在台慶劇《羅密歐與祝英台》表現亮眼，日前一集找到殺子真兇後，她一邊聲嘶力竭尖叫，一邊瘋狂連環開槍的狀態極具穿透力。說到「放生」陳豪一幕要主動獻吻，Joman笑言事前為了是否應該向陳茵媺（Aimee）備案而掙扎：「我唔知點講好，好似講咗仲尷尬咁，後來佢知道都話唔介意，但就問我邊一集錫，話要準備揞眼。」

此外，劇中飾演年輕版陳豪的藝人李爾晨與飾演年輕版祝英台的古佩玲（Kelly）有不少對手戲，他受訪時坦言雙方合作舒服：「尤其拍談情場口，自己比較怕醜，我係怕醜到有啲唔敢望住Kelly。」

提到之前與有「翻版陳瀅」之稱的伍倩彤遠赴蘇格蘭拍攝旅遊節目，李爾晨曾直言希望雙方私下發展，他說：「我覺得佢好有神秘感，我哋一直保持一個距離，但呢個距離又幾好，而且我同佢有好多淵源，大家有好多共同朋友，咁啱劇組揀咗我哋兩個拍節目，有好多嘢好似冥冥中注定，幾浪漫。不過始終大家都好忙，所以再去有更深入嘅發展就可能唔係時候。」