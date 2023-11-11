傳MIRROR一分為二 Anson Lo揸弗揀蟀 姜濤冇份？

男子組合MIRROR人氣高企，昨日傳出明年1月舉行演唱會後，組合將分拆為A、B Team發展，更指Anson Lo自掏腰包將經理人花姐私有化，主力為他服務，協助加推發展其演藝事業！

MIRROR早前慶祝成軍5周年，成員難得聚首一堂在主題樂園舉行慶祝活動。他們現時正為明年1月舉行的演唱會作準備，不過昨日有傳MIRROR於演唱會過後，將逐步減少團體合作，並主力單飛發展，至於一手凑大他們的經理人花姐亦早於7月已向ViuTV請辭，傳已被Anson Lo自掏腰包「私有化」，專門為他打理個人事務，以及主理MIRROR有關演唱會製作。有指經理人部門會將MIRROR分拆為A、B Team，由Anson Lo親自揀蟀，以他為首的5位隊友包括Edan、Jer、Jeremy、Stanley和Frankie，人氣王姜濤則冇份。

Edan拉票爭獎 對於有傳被Anson Lo「私有化」，花姐回覆查詢時直指傳聞不實：「Anson Lo請我？我係Makerville員工！依家專心做MIRROR演唱會，所以係負責MIRROR，唔係只係Anson Lo！」至於有傳MIRROR將分拆兩隊發展，她表示：「同之前回應一樣，我哋增加咗人手，令MIRROR嘅運作更加暢順！」由於傳聞愈傳愈盛，她再透過社交平台回應：「無聊！講到真嘅一樣，又有人信係真。」而Anson Lo亦在網上發文否認傳聞。

另外，各大頒獎禮如箭在弦，Edan和Anson Lo積極透過社交平台拉票造勢，惟姜濤卻一直未見有相關舉動，貫徹低調作風。