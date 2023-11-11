諗過退出 崩潰痛哭 楊千嬅返鄉下打牛丸

歌星楊千嬅最近推出新國語歌《未晚》，邀請好友任賢齊客串MV，更被舒淇主演的電影揀選為主題曲。歌曲從寫歌、錄音到完成歷時4年，對她而言是一份神奇的禮物，她直言想過放棄事業，因歌曲而得到鼓勵，只要仍有心跳，就甚麼時候也不會晚。她第一次聽到歌曲旋律已相當感動，度身訂造的歌詞更令她崩潰大哭，讓她明白重新振作也「未晚」。

任賢齊撐足20年

4年間的錄音過程遇上疫情，期間發生了很多事，讓她明白做人不用太執着，上天自有安排，並指若是4年前錄好，未有過經歷，就不能唱出現在的感覺。提到有任賢齊演出MV，她指是因為與小齊不約而同在長沙工作，才成功邀請到對方，小齊早前更飛到武漢擔任其巡迴演唱會嘉賓，她說：「喺演藝旅途上，經歷過唔同高低起跌，感恩能夠走到依家，身邊有好多真心好朋友。同小齊認識差不多20年，唔係常常見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可，都會仗義答應，亦從不會多問，工作上有問題，佢都願意慷慨坦誠地分享。」