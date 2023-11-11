趣怪Look綵排 蔡思貝年資高 台慶收起性感

蔡思貝前晚為無綫《萬千星輝賀台慶》魔術項目綵排，自嘲「年資已過」，稱台慶當晚不會性感上陣。

藝人蔡思貝（Sisley）與何廣沛和等前晚為無綫《萬千星輝賀台慶》魔術項目綵排，Sisley身穿寬鬆白Tee襯單車褲，腳上卻穿着高跟鞋，打扮趣怪，她稱不知道有傳媒採訪才作此打扮。

Sisley透露台慶當晚會表演兩個項目，一個是魔術環節，另一個則是CP情侶行Catwalk。問到台慶的造型，她表示還未開始準備，但就直言「年資已過」，不適合穿低胸的性感晚裝，又說：「靚係要嘅，咁多年台慶都未着過黑色衫，因為覺得生日就要彩色，要着Happy Colour。」

何廣沛苦練魔術 至於從未接觸魔術的廣沛稱要好好練習：「第時可以表演畀小朋友睇。」而CP情侶行Catwalk環節原本由他和Sisley以「大夫CP」上陣，但湊巧與其武術環節撞時間，故要另覓人選。

另外，藝人孔德賢（Danny）和吳偉豪（Ricco）等昨日亦為無綫台慶的跳舞項目進行綵排，他們表示因工作忙碌，沒有足夠時間練習舞步，要加緊練習。Ricco提到當日除了與一眾男藝人跳舞，還要和父親吳大強同台演出，擔心混淆兩個節目的舞步。至於Danny稱最近考獲的士牌，預告將親自落場揸的士，屆時會在社交平台通知網民。