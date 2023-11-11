陳詩欣澳洲放「彈」 曬燶都制！

藝人陳詩欣近日與老公陳爾正到澳洲悉尼旅行，頻頻分享遊玩靚相，大派福利。日前她到海灘Chill一Chill，換上黃色Bra Top輕輕撥髮，展示驕人「導彈」及纖腰，配以牛仔短褲大騷長腿，非常吸睛！她寫道：「澳洲的太陽真心猛烈，唔好問我點解黑咗咁多，唔理咁多~返到香港先美白啦！哈哈哈哈哈！」