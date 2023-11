韓國天團防彈少年團(BTS)成員Jungkook正在美國宣傳新碟《GOLDEN》,他前日亮相美國NBC電視台的晨早節目《TODAY》,在戶外舞台演繹新歌《Standing Next to You》及人氣歌曲《Seven》和《3D》。當日主持發現台下有一名小妹妹拿着「我今天10歲」的紙牌,便問她有甚麼說話想跟Jungkook說,小妹妹說:「I love you!」Jungkook即回應說:「I love you too!」又祝她生日快樂,令小妹妹感動爆喊。