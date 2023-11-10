男神淪《Marvel隊長2》大茄 朴敘俊出鏡3分鐘都冇 快過淥杯麵

漫威（Marvel）超英新作《Marvel隊長2》（The Marvels）前日全球公映，今集除了有奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson）繼續擔正外，其中一個賣點就是邀請到韓國男神朴敘俊加盟飾演隊長的外星王子老公，正當一眾Fans期待其演出之際，近日卻爆出他在片中的出鏡時間極短！

一名韓國網紅近日在網上大爆朴敘俊在《Marvel隊長2》的出鏡時間極短，僅得2分47秒，據知該網紅一邊睇戲一邊用計時器記錄朴敘俊的出場時間，網民知道後留言寸爆：「比淥杯麵嘅時間仲短！」他們大感失望，有外國粉絲表示：「我以為佢會扮演一個更重要角色，因為佢哋指佢係漫威大家族一員！」

劣評如潮 票房預低開 除了朴敘俊淪為「大茄」外，該片亦慘遭劣評，在爛番茄（Rotten Tomatoes）影評網平均好評度僅得54%，《紐約郵報》亦狠批電影屬漫威電影宇宙（MCU）的最低點：「如果你覺得《永恒族》同《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》係如今漫威電影宇宙嘅最低點，咁你準備好感受《Marvel隊長2》啦！」電影網站《ScreenCrush》更形容該片是「最混亂的一部漫威電影」。

電影口碑差強人意，票房亦預計將低開。3周前，票房分析員預計該片在北美開畫時將收7,500萬至8,000萬美元（約5.8億至6.2億港元），但近日將預計數字調低至6,000萬至6,500萬美元（約4.6億至5億港元），勢成漫威史上其中一部最低開畫票房電影。電影上集於2019年上映時，在北美開畫勁收1.34億美元（約10億港元）。

另外，朴敘俊今年已有多部作品面世，春季及夏季先後憑電影《Dream》及《烏托邦浩劫》跟觀眾見面，而他與人氣韓劇《夫妻的世界》女星韓韶禧合拍的新劇《京城怪物》已落實於12月22日上架。