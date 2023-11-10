暢所欲玄：比祿格 比肩星

八字算命的格局法，只有八種格局，正是前八篇所說的財格、正官格、正印格、食神格、七殺格、傷官格、梟印格和陽刃格。這八種命格中，沒有比祿格，只是十神的比肩星，而不能成格，這是古人留下來的論述。

到了清朝，以當時的環境而論，漢人地位低微，滿人渴望得到漢人的知識文化，而漢人為了生活，自然創造出很多套路變化，風水出現百多門派套路，八字算命，更加多的是。

年地支出現命主日天干的臨官得祿之地，稱為歲祿格，月地支稱為建祿格，日地支稱為坐祿格，時地支則稱為歸祿格。其實就是比肩星，是同日天干同一五行之字而已。

比祿格就是日天干與地支比肩星，由於命主五行之氣有力，所以這樣格局之人，身體一般比較健康強壯，病痛比較少，這就是比祿格之好處，但五行之氣力強，為人自我中心，固執己見。

比祿格之命，除了固執自我，交際人緣不佳，也怕冒險，所以打工為主。官星是剋制比肩星，所以非常容易管理，上司的命令不對抗，不需用腦吧！比肩星是剋制財星的，所以比祿格之命非常節儉，但又偏偏因為太過節儉，導致不必要的破財，就是這麼玄。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅