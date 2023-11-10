宣布「鏡仔」閉關排練 Lokman笑姜濤論盡 「雷達」失效

男團MIRROR明年1月舉行演唱會補場，下周開始全隊閉關練習，隊長楊樂文（Lokman）和陳瑞輝（Frankie）昨日偕陳漢娜一同出席品牌活動，最後衝剌吸金。因MIRROR下周將全員閉關，謝絕商演，Lokman和Frankie在活動上出力呼籲其他品牌要趁早找他們工作。Lokman指下周完成ViuTV新劇《十七年命運週期》後就會專心排練，透露演唱會上各成員將展現個人魅力，他又提到在熱播劇《冰上火花》角色乞人憎，笑說：「初時都擔心，不過又覺得幾舒服，粉絲話好鍾意我衰衰格格，平時見唔到，只有我自己照鏡見到。」Frankie則表示其Solo部分仍在調整中。

不愁新男團硬撼 對於《亞洲超星團》將選出男團硬撼MIRROR，可會添壓力？Lokman認為壓力不是來自其他節目，而是來自追求進步和成長的自己：「經理人成日同我哋講一句說話，就係做好自己，壓力放喺自己度，唔係擺人哋度。」Frankie指競爭對手只有隊友之間的良性競爭，想學隊友一樣歌影視獨當一面，對於Frankie早前發表言論，副隊長AK指應該問番「膊頭有花」的正副隊長，Lokman笑言：「你最想謀我隊長個位啦！」Frankie表示最想學Ian般有腦，聰明又轉數快。

另外，MIRROR早前在主題樂園與粉絲慶祝出道5周年，疑太多人險釀成人踩人意外，Lokman表示知情，呼籲「鏡粉」注意安全，以免樂極生悲。對於有網民批評姜濤在事件中無動於衷？Lokman替隊友解釋：「佢個人天生『雷達』唔敏感，要訓練吓佢，姜濤成日都撞親人。」Frankie亦指姜濤準備時未啟動「雷達」，當表演時就會很投入及落力。