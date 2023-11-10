中娛星動：小S床戰鬥大膽 林依晨復出搏到盡 下身真空坐大髀

台劇女王林依晨產後捲土重來，與言承旭破格演出新劇，上演意識大膽的戲份作招徠。另一台灣女星徐熙娣（小S）亦不遑多讓，與吳慷仁上演激烈床戲，親吻大腿兼抓胸！

林依晨產後復出，為重登台劇女王之位搏到盡，繼在《不夠善良的我們》飾演第三者，與許瑋甯搶男人後，近日再在新劇《同棲散策》與台灣男星言承旭有破格演出。劇組日前率先曝光概念海報，見他們突破尺度，林依晨僅穿恤衫，下身真空跨坐在言承旭大腿上，被喻為從影以來最大膽一次。

另一邊廂，多年未有拍劇的小S近日復出與吳慷仁合作，當中更有超激烈床戲，包括令人臉紅心跳的親大腿及抓胸畫面，大膽程度令人咋舌。小S透露接拍前有先問過老公、奶奶及女兒的意見，老公二話不說就同意，奶奶亦秒回：「好好好，我最愛看這種戲！」她即放下包袱參演。不過，她指小女兒氣在心頭，質問她接拍這部作品是甚麼意思，更懷疑媽媽想搞外遇，小S說：「她不喜歡我跟其他男生太親密。她應該還太小不能看，就算我不讓她看，她應該也會自己找方法看，我怕她看完羞辱我。」

大S放狠話 小S指劇本沒有寫得很清楚，親大腿的動作更是導演在現場臨時加插。至於抓胸，她笑言沒有特別感受到，因為拍攝時忙於緊張害羞，後來看片子時才覺得：「哇！怎麼看起來這麼激情！」問到如果如劇情一樣驗孕棒有兩條線？她開玩笑說：「可能真的會拿槍射我自己！我希望是確診，不要是懷孕。」而吳慷仁大讚小S相當專業，出乎他意料。至於大S對於妹妹相隔多年後再次拍劇表示：「如果你得金鐘獎女主角，我就去死！我才是演員！」小S大笑回應：「你自己不出來演戲，怪誰啊！」