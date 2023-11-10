聲帶發炎 音樂會延期 張敬軒掛心粉絲被「訓話」

歌手張敬軒（軒仔）與林家謙原定明日舉行演唱會，但軒仔身體不適，大會昨日宣布個唱改期，歌迷相當擔心偶像的病情，卻發現他仍心掛粉絲，紛紛命令他休息，禁止上網！

張敬軒與林家謙經常被指撞樣，加上同是唱得之人，歌迷對他們合體開騷引頸以待。他們原定本月11日在亞洲博覽會舉行的拉闊音樂會，主辦電台昨日突發延期通知，指軒仔患感冒引致上呼吸道及聲帶嚴重發炎，音樂會將順延至11月18日同一時間及地點舉行，主辦方對此深感抱歉。

軒仔所屬公司英皇娛樂亦在社交網就音樂會延期一事發文：「張先生本人表示他對這次拉闊音樂會有極高的期望，亦相當珍惜與林家謙先生的合作以及觀眾的支持，十分希望能以最佳的演出狀態在台上表演。」在秉持對所有參與者及觀眾負責的原則下，經過與主辦單位審慎考慮及磋商，才作出延期的決定。

「求你立即瞓覺」 另外，軒仔12月舉行的澳門個唱昨日開始接受歌迷會會員內部訂購門票，向來愛錫粉絲的軒仔雖然抱恙，但仍心繫粉絲能否買到門票，他昨日在社交網發文：「見到大家基本上都買到飛，我就可以安安樂樂咁瞓一覺了。」歌迷紛紛留言要求他立即休息：「病住都仲記掛住我哋買唔買到飛，求吓你立即瞓覺。」、「就係乜嘢都責任心太重！捱病咗你！請你快啲休息！」、「你依家即刻馬上RIGHT NOW放低手機上床瞓覺呀」，愛之深責之切！