「Laughing哥」變身踩場反黑 謝天華重做新丁零壓力

陳小春、謝天華、張建聲、歐陽靖（MC Jin）及陳山聰等，昨日到尖沙咀出席邵氏有份投資的網劇《反黑2》發布會，上一季《反黑》收視口碑俱佳，今次相隔6年開拍第二季，宣布加碼至60集，有逾百演員演出，並會延續第一季的故事，令人引頸以待。

發布會先安排第一季演員陳國坤、陳小春及張建聲等上台分享，之後輪到第二季加入的謝天華、陳山聰、陳煒及MC Jin等，陳山聰專程由內地趕返港，而MC Jin甫上台即Rap住唱：「今日嚟到呢度好齊人，我呢個Small Potato都唔敢咁沙塵。」令台下拍爛手掌。

MC Jin撇囝囝來港 陳小春與好拍檔謝天華一同受訪，小春笑言除非導演不要他，所以第二季都有份演出，問會否叫太太參演一角？他笑說：「我係演員，唔係監製同導演，唔會要求邊個出演，好好哋完成呢件事，就對老婆有交代。（太太有冇戲癮？）佢都有嘅，但我男主外，佢女主內，如果唔係冇人照顧小朋友。」天華則大讚新作比上一季更劇力萬鈞，角色亦比「Laughing哥」吸引，內容相當豐富和精彩：「我當自己係新人，唔會帶住壓力開工，因為成班演員都認識，反而拍起上嚟有個勁度。（角色掀《古惑仔》回憶？）一定有，但角色唔同，所以演出嚟個感覺都唔同。」

相隔10年再拍劇的MC Jin，形容今次是飾演「搞搞震」的社團人物：「當年30幾歲演古惑仔，依家再演已經40幾歲，但依然可以融入角色。」為了留港拍攝，他將長時間離開美國的妻兒：「離開咗成個星期，好掛住佢哋！」

陳國坤小鮮肉冧妻 至於陳國坤與太太黃依汶再演夫妻，對於相隔6年再拍攝，問身兼監製的陳國坤可擔心導演宋本中未能完成劇本？他說：「一啲都唔擔心，知佢不斷改良劇本。」近年專注湊仔的黃依汶，今次為挺老公而「出山」，笑說：「可惜現實同戲中又係佢，希望有啲新感情線玩吓！」陳國坤即說：「畀個小鮮肉你囉！」劇集將於12月底開機，屆時兩公婆都要開工，黃依汶希望囝囝不要投訴。問到囝囝對演戲可有興趣，陳國坤說：「我問過佢，仲叫佢即場喊，但佢做唔到，佢只係有興趣睇父母做戲，最鍾意係踢波。」

MC Jin忍痛丟低妻兒，由美國來港拍劇。 新劇陽剛味濃，好在有陳瀅與江嘉敏（右圖）點綴吓。