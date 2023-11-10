《拿破崙》趕得切感恩宣傳

罷工潮令荷里活影視界打亂陣腳，多部大作受影響而改期上映，湯告魯斯的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission:Impossible - Dead Reckoning Part One）開畫期間因工會規定而冇得宣傳，直接影響票房，而原定拍攝中的下集亦因一度停工而要改映期，由明年暑期押後至2025年5月23日上映，認真黑仔！而超級奸雄電影《毒魔3》（Venom 3）在工潮宣布結束前不久，宣布由原定明年7月延至明年11月8日才上映。至於迪士尼動畫真人電影《白雪公主》（Snow White）早前亦預計因工潮問題，已宣布將原本明年3月的映期押後一年。