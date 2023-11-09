Kim Kardashian 閃閃令出「峰」頭

美國真人騷女星Kim Kardashian前日於個人內衣品牌官方社交網站，上載她與水晶品牌合作宣傳的新系列照片，與一班模特兒一起擺出有型甫士。她以不同款式的內衣示人，佩戴由頸部垂下伸延包圍腰部的水晶首飾，閃閃令，夠晒珠光寶氣！