與是枝裕和三度合作 廣瀨鈴接連票房失利 黐名導掃頹風

日本人氣女星廣瀨鈴，近期在影壇接連失利。她被爆接演新片，與《怪物》名導是枝裕和再合作。日前她與300名臨記低調開工，實行拍住名導博攞獎。

25歲的廣瀨鈴，當年因獲名導是枝裕和慧眼賞識，參演電影《海街女孩日記》一炮而紅。她多年來在影壇發展順暢，但今年孭飛《Nemesis》電影版及《水流向大海》兩片卻票房失利，為挽回頹勢，她被爆與是枝第三度合作，演出對方新作。

今次是廣瀨鈴自2015年的《海》片及2017年電影《第三度殺人》後，相隔6年再與是枝合作新片。電影已經開鏡，日前廣瀨鈴被拍到在東京後樂園會館與約300名臨記為新片開工。當日由早拍到晚，收工後，慳家的她到便利店，買了約35港元的沙律與味噌湯做晚餐，便跨過圍欄登車離開。雖然電影暫未公開內容，但是枝一向是國際影展及頒獎禮的常客，2人再合作，有望再衝擊各大頒獎禮。

《怪物》獲多項提名 此外，《第36屆日刊Sports映畫大賞》公布提名名單，是枝執導的《怪物》獲最佳電影、最佳導演及最佳新人等4項提名，女主角安藤櫻亦有份角逐影后。而在《第48屆報知映画賞》提名名單上，《怪》片亦獲最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳女配角等5項提名。