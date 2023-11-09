暢所欲玄：談日本文化之「運命」

日文漢字常見到一些字眼是把漢語名詞的先後次序掉換，例如「介紹」換成「紹介」、「偵探」換成「探偵」等等，而我們玄學中經常提及的「命運」，則被日本人換成「運命」。

在日本文化中，「運命」被視為一種不可抗拒的力量，影響人的命運和未來。這種觀念源自於傳統的神道信仰，認為世界上萬物皆有靈，自然力量和神明能夠決定人的命運。

「運命」常常與「宿命」混淆使用，兩者都代表人們所面對的命運，且不可抗拒，但「宿命」通常被視為一種負面力量，「運命」則比較中立，甚至可能有正面的意義。另外，日本人相信「運命」並不是一種無可避免的命運，人們可以通過自己的努力和決定力來改變它，或至少影響它的發展方向。

一般說「命運」的人，大都認為好醜命生成，一出世已經注定要成為甚麼樣的人，覺得不能改變，要聽天由命；但日本人就反消極為積極，認為盡力做好自已，好好發揮所能，問心無愧，命一定可以改變。

總言之，日本文化中的「運命」能夠影響人們的命運和未來，然而，這並不意味着人們對它無能為力，可以通過自身的努力而改變，或影響其發展方向。

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