娛樂

李嘉欣勤做運動 狀態十足
「大美人」李嘉欣向來熱愛運動，其健身教練透過社交平台分享了她身處健身室的照片，見嘉欣頭戴鴨舌帽，身穿米白色上衣站在櫃台前，看似剛做完運動正在深呼吸。照片曝光後，網民大讚她得天獨厚，即使私人時間加上做完運動，依然以極高狀態示人，年屆52歲仍未見歲月留痕。
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