陳靜湊熱鬧 法國披嫁衣

性感女神陳靜（DaDa）早前捲入感情風波，被指曾與蔡卓妍的前男友、富三代石恆聰拍拖，又指她突然富貴置業，並多次收到數百朵玫瑰，令人揣測她已有甜蜜的另一半而「唔使做」，不過對於外間的傳聞，DaDa一於懶理。繼何依婷日前將在巴黎拍攝的婚紗照引爆震撼彈後，DaDa也來湊熱鬧，前晚突然透過社交平台分享了法國街頭拍婚照的影片，即傳出好事近。

Deep V落到肚臍 短片長約41秒，見她總共換了3套婚紗拍攝，每套婚紗都相當性感，開胸Deep V設計直落肚臍位置，將她34E的美好身材表露無遺。另外，婚紗Off shoulder高衩設計，4吋事業線谷到盡效果性感又唯美，側身喱士設計若隱若現，凸顯其S身形曲線。DaDa未有透露詳情，僅留言表示：「Je suis ton roman.（我是你的小說。）」

有網民見她拍下婚照，靚人靚景十分浪漫，便猜測是藉此公布喜訊，狂讚她索到登頂，着她快點公開另一半的身份。不過DaDa沒理會這些揣測的留言，只選擇性回覆好友大讚她美麗的訊息。